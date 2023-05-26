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БЕБ зупинило незаконне виробництво алкоголю на Одещині

26 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
БЕБ зупинило незаконне виробництво алкоголю на Одещині
Виробництво підпільного алкоголю. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області розкрили та припинили діяльність підпільного цеху, який займався незаконним виробництвом алкогольних напоїв. Крім того, було встановлено систему збуту продукції, де "елітний алкоголь" реалізовувався через торгові точки регіону та відправлявся клієнтам поштою.

Про це повідомляє БЕБ.

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Під час розслідування було встановлено особу, що проживає у місті Рені, яка відповідальна за організацію фальсифікації алкоголю. Підробку під горілку та коньяк здійснювали шляхом змішування спирту, води та хімічних концентратів. 

Під час обшуків в гаражі, автомобілі та місці проживання затриманого, детективи виявили понад 5,2 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю. В результаті проведених заходів було вилучено спирт, готову продукцію, обладнання для виробництва та розливу контрафактних напоїв, тару, понад 200 тетрапаків, барвники та концентрати. Загальна оцінна вартість вилученого майна перевищує 1 мільйон гривень.

Обшуки на підпільному виробництві алкоголю. Фото: БЕБ
Обшуки на підпільному виробництві алкоголю. Фото: БЕБ

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Наразі проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Нагадаємо, караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки припинили канал постачання електронних цигарок на території Одеської області. Всього було вилучено майже 4 тисячі безакцизних електронних цигарок на суму 1,5 мільйона гривень. Наразі справу про незаконне постачання електронних цигарок скеровано до суду.

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