БЭБ остановило незаконное производство алкоголя в Одесской области

Производство подпольного алкоголя. Фото: БЕБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области раскрыли и прекратили деятельность подпольного цеха, занимавшегося незаконным производством алкогольных напитков. Кроме того, была установлена система сбыта продукции, где элитный алкоголь реализовывался через торговые точки региона и отправлялся клиентам по почте.

Об этом сообщает БЭБ.

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В ходе расследования было установлено лицо, проживающее в городе Рени, ответственное за организацию фальсификации алкоголя. Подделку под водку и коньяк производили путем смешивания спирта, воды и химических концентратов.

Во время обысков в гараже, автомобиле и месте жительства задержанного, детективы обнаружили более 5,2 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. В результате проведенных мероприятий были изъяты спирт, готовая продукция, оборудование для производства и разлива контрафактных напитков, тара, более 200 тетрапаков, красители и концентраты. Общая оценочная стоимость изъятого имущества превышает 1 миллион гривен.

Обыски на подпольном производстве алкоголя. Фото: БЕБ

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Напомним, наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности приостановили канал поставок электронных сигарет на территории Одесской области. Всего было изъято почти 4 тысячи безакцизных электронных сигарет на сумму 1,5 миллиона гривен. Дело о незаконной поставке электронных сигарет направлено в суд.