Преступная схема: арестовано 9 килотонн зерна на Одесском элеваторе

БЭБ проводит следственные действия на Одесском элеваторе. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ раскрыли схему, связанную с уклонением от уплаты налогов и незаконным вывозом сельскохозяйственной продукции. По результатам расследования следственные агенты обнаружили и арестовали 9 тысяч тонн зерна на сумму более 65 млн грн.

Об этом сообщает БЭБ.

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Детали схемы

Сотрудники ряда предприятий приобрели сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги, однако эти транзакции не были отражены в их налоговой отчетности.

Полученная продукция была сохранена на элеваторе в Одесской области, предоставляющем услуги по перевалке и хранению зерна компании-нерезидента. При этом осуществляли эти операции предприятия, связанные между собой собственником и конечным бенефициаром.

Во время экспорта зерна экспедитор, также имевший взаимосвязь с преступной схемой, подавал документы для загрузки судов, используя реквизиты предприятия, которое было признано "рисковым". Это предприятие не платило НДС, а его владелец ранее был судим за незаконное перемещение наркотиков и подделку документов.

Все эти действия привели к значительному уклонению от уплаты налогов, которое имело место в широком масштабе.

Обыски БЕБ

После проведения обысков на элеваторе в Одесской области детективы БЭБ обнаружили, что элеватор принимал на перевалку сельскохозяйственную продукцию от несуществующего предприятия, которая затем планировалась на экспорт. Кроме того, было обнаружено отсутствие документов, подтверждающих происхождение зерна. В ходе обысков было изъято более 400 товаротранспортных накладных, которые свидетельствовали о поступлении сельскохозяйственной продукции в количестве около 9000 тонн.

После обнаружения этой документации руководство элеватора и его сотрудники отказались содействовать детективам в проведении следственных действий, в частности, предоставлять информацию о количестве и типе сельскохозяйственной продукции, хранившейся на элеваторе, а также предоставлять необходимую техническую документацию для подсчета остатков продукции. Это усложнило дальнейшее расследование дела.

После проведения обыска детективы из БЭБ смогли арестовать более 9000 тонн зерновых продуктов. Таким образом, удалось помешать допустимому ущербу на сумму более 65 миллионов гривен, которые должны были быть получены в результате легализации этих товаров.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Напомним, группа экс-чиновников предстанет перед судом по делу, связанному с махинациями землями в акватории порта "Черноморск". В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн.