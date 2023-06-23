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Миллионные сделки: БЭБ в Одесской области раскрыли схему реализации сигарет

23 июня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Миллионные сделки: БЭБ в Одесской области раскрыли схему реализации сигарет
Обыски на производстве сигарет. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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В ходе расследования было установлено, что двое жителей Одессы организовали канал поставки незаконно изготовленного табака на оптовом уровне. Последующая реализация контрафактных сигарет происходила в розничных точках продаж по всей области.

Изъяты папиросы. Фото: БЕБ
Изъятые сигареты. Фото: БЕБ

Во время обысков складских помещений, которые использовались для хранения оптовых партий товара, правоохранители обнаружили и конфисковали более 79 тысяч сигаретных пачек без акцизных марок.

Также были проведены обыски мест непосредственной реализации незаконно изготовленных табачных изделий. В ходе этих обысков были изъяты папиросы без акцизных марок, а также денежные средства, полученные от продажи этих товаров.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области раскрыли и прекратили деятельность подпольного цеха, занимавшегося незаконным производством алкогольных напитков. Кроме того, была установлена система сбыта продукции, где элитный алкоголь реализовывался через торговые точки региона и отправлялся клиентам по почте.

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