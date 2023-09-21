Боротьба з контрабандою: на Одещині вилучили тисячі пачок безакцизних цигарок

Поліція викрила незаконний оббіг цигарками. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські з міста Білгород-Дністровськ спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські та прикордонники виявили чоловіка під час того, як він отримав на пошті велику кількість цигарок без відповідних марок акцизного податку. Водій завантажив їх у свій автомобіль і готувався вирушити в подорож.

Незаконний товар був вилучений правоохоронцями та доставлений до складу речових доказів.

Яке покарання чекає за контрабанду

"Відносно водія правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про зберігання або транспортування тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка. Встановлюються повні обставини правопорушення. Адміністративні матеріали будуть скеровані до суду", — наголосила поліцейський офіцер Білгород-Дністровської громади Марина Боб.

Незаконний продаж цигарок. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Згідно з чинним законодавством, за це порушення правопорушнику загрожує штраф від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 1700 до 4250 гривень, а також конфіскація тютюнових виробів.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині завершивши розслідування збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх комплектуючих. Загальна вартість вилученого контрабандного товару перевищує 1,4 мільйона гривень.

Крім того, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.