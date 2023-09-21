Борьба с контрабандой: в Одесской области изъяли тысячи пачек безакцизных сигарет

Полиция разоблачила незаконный оборот сигаретами. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские из города Белгород-Днестровск совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские и пограничники обнаружили мужчину во время того, как он получил на почте большое количество сигарет без соответствующих марок акцизного налога. Водитель скачал их в свой автомобиль и готовился отправиться в путешествие.

Незаконный товар был изъят правоохранителями и доставлен в состав доказательств.

Какое наказание ждет контрабанды

"В отношении водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о хранении или транспортировке табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца. Устанавливаются полные обстоятельства правонарушения. Административные материалы будут направлены в суд", — подчеркнула полицейский офицер Белгород-Днестровского общества Марина Боб.

Незаконная продажа сигарет. Фото: ГУНП в Одесской области

Согласно действующему законодательству, за это нарушение правонарушителю грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти тысяч рублей, что составляет от 1700 до 4250 гривен, а также конфискация табачных изделий.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.

Кроме того, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.