БЕБ на Одещині припинило незаконну торгівлю сигаретами

БЕБ викрили контрабанду цигарками. Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині завершивши розслідування збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх комплектуючих. Загальна вартість вилученого контрабандного товару перевищує 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє БЕБ.

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Група осіб виявилася причетною до продажу незаконних тютюнових виробів на двох онлайн-платформах. Замовлення на ці шкідливі товари відправляли по всій території України.

В результаті обшуків в одному з житлових будинків у центрі Одеси, слідчі вилучили понад 163 тисячі гривень готівкою, 914 кілограмів тютюну, упакованого у мішки, гільзи та спеціальні машинки для скручування сигарет, різноманітні ароматизатори, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання. Аналітики територіального управління підрахували, що внаслідок цієї злочинної діяльності держава недоотримала майже 2 мільйони гривень податків.

Обшуки вдома у підозрюваного. Фото: БЕБ

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області проводять досудове розслідування за статтею 204 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.