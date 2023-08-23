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БЭБ в Одесской области прекратило незаконную торговлю сигаретами

23 августа 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
БЭБ в Одесской области прекратило незаконную торговлю сигаретами
БЭБ разоблачили контрабанду сигаретами. Фото: БЭБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершив расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает БЭБ.

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Группа лиц оказалась причастна к продаже незаконных табачных изделий на двух онлайн-платформах. Заказы на эти вредные товары отправляли по всей территории Украины.

В результате обысков в одном из жилых домов в центре Одессы следователи изъяли более 163 тысяч гривен наличными, 914 килограммов табака, упакованного в мешки, гильзы и специальные машинки для скручивания сигарет, разнообразные ароматизаторы, мобильные телефоны, компьютерную технику и другое оборудование. Аналитики территориального управления подсчитали, что в результате этой преступной деятельности государство недополучило почти 2 миллиона гривен налогов.

Обыски дома у подозреваемого. Фото: БЭБ

Какое наказание ждет "бизнесменов"

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области проводят досудебное расследование по статье 204 Уголовного кодекса. Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.

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