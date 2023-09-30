В Одесской области разоблачили контрабандиста

Изъяты сигареты. Фото: Государственная таможенная служба Украины

На таможне в Одесской области обнаружили автобус, который пытался перевезти контрабанду. Водитель спрятал в пустотах салона около 17 тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

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По информации пограничников, автобус направлялся в Бухарест через пункт пропуска "Орловка". Во время таможенного досмотра с помощью сканера удалось найти и изъять безакцизные табачные изделия.

Укрытие в автобусе. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Все изъятые сигареты. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Где скрывали контрабанду

под обшивкой стен и потолка в багажном отделении,

в воздушных шахтах салона первого и второго этажа,

в отсеках в полу первого этажа,

в моторном отделении.

После обыска удалось обнаружить 16 850 пачек сигарет, общей стоимостью в несколько миллионов гривен.

Вещественные доказательства, изъятые пограничниками. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Сигареты, спрятанные возле сиденья. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Какое наказание грозит

У мужчины изъяли весь "товар" и транспортное средство. На него составляется протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Горе-предприниматель должен уплатить штраф в размере 100 процентов от стоимости товара.

Контрабанда в Одесской области

Напомним, полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, который пытался провезти контрабанду.

Кроме того, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.