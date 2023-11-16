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Завладел собственностью города — в Одессе задержан имущественный регистратор

16 ноября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Завладел собственностью города — в Одессе задержан имущественный регистратор
Правоохранители проверяют документы. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имуществом громады. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Ранее судимый житель Одессы присвоил принадлежащую городскому совету мансарду трехэтажного дома в Приморском районе. Мужчина в электронных документах изменил право собственности на себя, работая государственным регистратором прав на недвижимое имущество в одном из коммунальных предприятий.

Что известно о помещении

Злоумышленник завладел нежилым помещением площадью 30,5 кв. м, расположенного на первом этаже трехэтажного дома. После чего в автоматизированной системе документов увеличил "свою" площадь почти до 500 кв. м.

Своими действиями он нанес территориальной громаде города Одессы в лице Одесского городского совета ущерб в размере почти 5 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушитель задержан и сообщил о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.

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