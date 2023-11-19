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В Одесской области командующему войск "Одесса" пытались дать взятку – нарушители задержаны

19 ноября 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области командующему войск "Одесса" пытались дать взятку – нарушители задержаны
Правоохранители задержали правонарушителя. Фото: САП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" пытались дать взятку. За это злоумышленники хотели получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Об этом сообщила САП.

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Детали дела

Под руководством прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили гражданина на даче командующему ОСУВ "Одесса" взятки. Размер неправомерной выгоды – 200 тыс. грн. Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Мужчина держит деньги в руках. Фото: САП

Какое наказание

Предварительная квалификация действий лица: ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция настоящей статьи – штраф или ограничение/лишение свободы на срок от двух до четырех лет. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завести товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.

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