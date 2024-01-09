Рейди ТЦК в Одесі — військові знову зупинили громадський транспорт

Правоохоронці зупинили громадський транспорт. Фото: скриншот

Сьогодні зранку в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Деталі інциденту

У Приморському районі працівники ТЦК за допомогою поліції зупинили трамвай та силою вивели двох чоловіків. Представилися Приморським військкоматом, хоча показали лише свій військовий квиток, виданий Приморським РТЦК.

Крім того, такі дії військових ускладнили рух транспорту. Наразі скільки саме "знайшли" призовників, невідомо.

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент і зазначили, що такі дії є цілком законними.

Також ми писали, що у мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток.

Додамо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.