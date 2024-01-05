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Чоловік "забарикадувався" у власному авто — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК

5 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чоловік "забарикадувався" у власному авто — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК
Військові зупинили авто. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі інциденту

Попередньо відомо, що чоловіка на вулиці Середньофонтанській зупинили правоохоронці для начеб-то перевірки документів. Коли водій побачив військових, одразу заблокував вікна та двері автівки. Очевидці повідомляють, що це був рейд ТЦК. Чим закінчився інцидент наразі невідомо. 

Крім того, військові почали зупиняти для виявлення чоловіків й громадський електротранспорт. 

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент та зазначили, що такі дії є цілком законними. 

Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали. 

Додамо, мережею шириться відео, на якому жінка у територіальному центрі комплектування просить повернути їй брата, якого військкомат забрав прямо з вулиці. Працівники ТЦК намагалися зупинити зйомку та вигнати її на вулицю.

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