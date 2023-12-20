Ви вкрали у мене брата — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК

Жінка лежить на дорозі. Фото: скриншот

Мережею шириться відео, на якому жінка у територіальному центрі комплектування просить повернути їй брата, якого військкомат забрав прямо з вулиці. Працівники ТЦК намагалися зупинити зйомку та вигнати її на вулицю.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Подробиці скандалу

Попередньо відомо, що сутичка виникла, коли працівники ТЦК підійшли до людей на вулиці на перевірили документи у чоловіка. Після цього його посадили у бус та відвезли у військкомат. Сестра намагалася зʼясувати, де її брат та куди він далі відправиться, але їй такої інформації не надали. Навіть навпаки — хотіли зупинити запис відео, забираючи з рук мобільний телефон.

Пізніше жінку вивели на вулицю, де вона лягла на дорогу та просила показати їй брата. Наразі невідомо як саме закінчився інцидент та чи відпустили чоловіка з ТЦК.

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент та зазначили, що такі дії є цілком законними.

Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.

Додамо, соціальними мережами шириться відео, на якому чоловік стверджує, що його незаконно забрали у військкомат. Також він повідомив, що має документи про непридатність для служби.