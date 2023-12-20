Вы украли у меня брата — в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК

Женщина, лежа на дороге. Фото: скриншот

По сети ширится видео, на котором женщина в территориальном центре комплектования просит вернуть ей брата, которого военкомат забрал прямо с улицы. Сотрудники ТЦК пытались остановить съемку и выгнать ее на улицу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Подробности скандала

Предварительно известно, что столкновение возникло, когда работники ТЦК подошли к людям на улице и проверили документы у мужчины. После этого его посадили в бус и отвезли в военкомат. Сестра пыталась выяснить, где ее брат и куда он дальше отправится, но ей такую информацию не предоставили. Даже наоборот — хотели остановить запись видео, забирая из рук мобильный телефон.

Позже женщину вывели на улицу, где она легла на дорогу и просила показать ей брата. Пока неизвестно, как именно закончился инцидент и отпустили ли мужчину из ТЦК.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Социальными сетями распространяется видео, на котором мужчина утверждает, что его незаконно забрали в военкомат. Также он сообщил, что у него есть документы о непригодности для службы.