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З маршрутки у військкомат — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК

11 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З маршрутки у військкомат — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК
Український військовий. Фото: Українська правда
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться чергове відео, як в Одесі працівники ТЦК вивели з маршрутного таксі чоловіків призовного віку для "встановлення на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Очевидці повідомляють, що молодих хлопців чоловіки у формі висадили з 240 маршрутки у бус та повезли у Суворівський військкомат. 

ТЦК заперечує перейменування району

Крім того, один з учасників інциденту на відео вступив у дискусію з військовим та зазначив, що він проживає в іншому районі та не буде ставати на облік у Пересипському. На що посадовець відповів, що такого району немає. 

"Який? Ми у Суворівському районі. Пересипського не існує", — сказав військовий. 

Чим саме закінчився інцидент наразі невідомо. 

Інші скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше у мережі ширилися відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку. Випадок стався в одному зі спальних мікрорайонів Одеси. 

Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали. 

Додамо, соціальними мережами шириться відео, на якому чоловік стверджує, що його незаконно забрали у військкомат. Також він повідомив, що має документи про непридатність для служби.

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