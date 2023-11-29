Чергове затримання — в Одесі військові "погрузили" чоловіка в бус

Чоловіка заштовхують у бус. Фото: скриншот

У мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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На відео видно, як чоловік пручається затриманню. Також, окрім військовослужбовців, на місці інциденту був присутній працівник поліції.

Зазначимо, що наразі невідомо, чим саме закінчилися події. Про затримання інших людей не повідомлялося.

Випадки затримання ТЦК

Нагадаємо, раніше у мережі ширилися відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку. Випадок стався в одному зі спальних мікрорайонів Одеси.

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки та наразі вже допитала свідків подій.

Також ми писали, що у квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їх реєстрації.