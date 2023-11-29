Очередное задержание — в Одессе военные "погрузили" мужчину в бус
В сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
На видео видно, как мужчина сопротивляется задержанию. Кроме военнослужащих, на месте инцидента присутствовал работник полиции.
Отметим, что неизвестно, чем именно закончились события. О задержании других людей не сообщалось.
Случаи задержания ТЦК
Напомним, ранее в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.
Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование в отношении насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.
Также мы писали, что в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.
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