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Очередное задержание — в Одессе военные "погрузили" мужчину в бус

29 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очередное задержание — в Одессе военные "погрузили" мужчину в бус
Мужчину заталкивают в бус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео видно, как мужчина сопротивляется задержанию. Кроме военнослужащих, на месте инцидента присутствовал работник полиции.

Отметим, что неизвестно, чем именно закончились события. О задержании других людей не сообщалось.

Случаи задержания ТЦК

Напомним, ранее в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование в отношении насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.

Также мы писали, что в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.

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