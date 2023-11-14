Черговий скандал з мобілізацією — в Одесі силоміць затримали чоловіка

Момент затримання чоловіка. Фото: скриншот

В Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. У мережі ширяться відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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За інформацією місцевих, люди у військовій формі затримали людину та намагалися заштовхати його в авто. Однак мешканці мікрорайону вийшли на підтримку чоловіка.

Також очевидці повідомляють, що це була спланована операція та військові затримали одну людину, решту чоловіків призовного віку не чіпали.

Повідомлення від очевидців. Фото: скриншот

Зазначимо, що наразі невідомо, чим саме закінчилися події. Про затримання інших людей не повідомлялося.

Випадки затримання ТЦК

Нагадаємо, раніше в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент.

Також ми писали, що семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада.

Додамо, у квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їх реєстрації.