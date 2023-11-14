Черговий скандал з мобілізацією — в Одесі силоміць затримали чоловіка
В Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. У мережі ширяться відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
За інформацією місцевих, люди у військовій формі затримали людину та намагалися заштовхати його в авто. Однак мешканці мікрорайону вийшли на підтримку чоловіка.
Також очевидці повідомляють, що це була спланована операція та військові затримали одну людину, решту чоловіків призовного віку не чіпали.
Зазначимо, що наразі невідомо, чим саме закінчилися події. Про затримання інших людей не повідомлялося.
Випадки затримання ТЦК
Нагадаємо, раніше в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент.
Також ми писали, що семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада.
Додамо, у квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їх реєстрації.
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