Очередной скандал с мобилизацией — в Одессе силой задержали мужчину

Момент задержания мужчины. Фото: скриншот

В Одессе разгорелся очередной скандал с задержанием мужчины призывного возраста. В сети распространяются видео, на которых будто бы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, который отказался получить повестку.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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По информации местных, люди в военной форме задержали человека и пытались затолкать его в машину. Однако жители микрорайона вышли в поддержку мужчины.

Также очевидцы сообщают, что это была спланированная операция и военные задержали одного мужчину, остальных мужчин призывного возраста не трогали.

Сообщения от очевидцев. Фото: скриншот

Отметим, что неизвестно, чем именно закончились события. О задержании других людей не сообщалось.

Случаи задержания ТЦК

Напомним, ранее в Ужгороде военными насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. В военкомате уже отреагировали на такой инцидент.

Также мы писали, что семь работников Львовского областного ТЦК "мобилизовали" парковщика во Львове прямо с его рабочего места. Случилось это днем, 10 ноября.

Добавим, в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.