Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Из маршрутки в военкомат – в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК arrow

Из маршрутки в военкомат – в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК

11 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из маршрутки в военкомат – в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК
Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети распространяется очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "установки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей cоцсетей.

Читайте также:

Очевидцы сообщают, что молодых парней мужчины в форме высадили из 240 маршрутки в бус и увезли в Суворовский военкомат.

ТЦК отрицает переименование района

Кроме того, один из участников инцидента на видео вступил в дискуссию с военным и отметил, что он проживает в другом районе и не будет становиться на учет в Переcыпском. На что военный ответил, что такого района нет.

"Какой? Мы в Суворовском районе. Пересыпского не существует", — сказал военный.

Чем именно закончился инцидент, пока неизвестно.

Другие скандалы с ТЦК

Напомним, ранее в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.

Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Социальными сетями распространяется видео, на котором мужчина утверждает, что его незаконно забрали в военкомат. Также он сообщил, что у него есть документы о непригодности для службы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме