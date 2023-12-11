Из маршрутки в военкомат – в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК
В сети распространяется очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "установки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей cоцсетей.
Очевидцы сообщают, что молодых парней мужчины в форме высадили из 240 маршрутки в бус и увезли в Суворовский военкомат.
ТЦК отрицает переименование района
Кроме того, один из участников инцидента на видео вступил в дискуссию с военным и отметил, что он проживает в другом районе и не будет становиться на учет в Переcыпском. На что военный ответил, что такого района нет.
"Какой? Мы в Суворовском районе. Пересыпского не существует", — сказал военный.
Чем именно закончился инцидент, пока неизвестно.
Другие скандалы с ТЦК
Напомним, ранее в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.
Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.
Социальными сетями распространяется видео, на котором мужчина утверждает, что его незаконно забрали в военкомат. Также он сообщил, что у него есть документы о непригодности для службы.
Читайте Новини.LIVE!