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Примусова мобілізація — в Одесі непридатного для служби чоловіка забрали у військкомат

9 грудня 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Примусова мобілізація — в Одесі непридатного для служби чоловіка забрали у військкомат
Чоловіка забрали у військкомат. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Соціальними мережами шириться відео, на якому чоловік стверджує, що його незаконно забрали у військкомат. Також він повідомив, що має документи про непридатність для служби.

Про це Новини.LIVE дізнались з одеських Telegram-каналів

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За словами автора відео, вранці до нього приїхали поліцейські та заявили, що він у розшуку. Разом з правоохоронцями чоловік поїхав з'ясовувати до райвідділу, де на нього вже чекали з ТЦК. Також за словами хлопця, він має всі документи про непридатність до служби, але це співробітників ТЦК не влаштувало і його повезли на Заньковецьку, де він зараз і перебуває. 

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. У мережі ширяться відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку.

Ми повідомляли, що в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент. 

Також ми писали, що семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада. 

Додамо, у квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їхньої реєстрації.

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