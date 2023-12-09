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Принудительная мобилизация — в Одессе непригодного для службы мужчину забрали в военкомат

9 декабря 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Принудительная мобилизация — в Одессе непригодного для службы мужчину забрали в военкомат
Мужчину забрали в военкомат. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Социальными сетями распространяется видео, на котором мужчина утверждает, что его незаконно забрали в военкомат. Также он сообщил, что у него есть документы о непригодности для службы.

Об этом Новини.LIVE узнали из одесских Telegram-каналов.

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По словам автора видео, утром к нему приехали полицейские и заявили, что он находится в розыске. Вместе с правоохранителями мужчина поехал выяснять в райотдел, где его уже ждали с ТЦК. Также по словам парня, у него есть все документы о непригодности к службе, но это сотрудников ТЦК не устроило и его повезли на Заньковецкую, где он сейчас и находится.

Напомним, в Одессе разгорелся очередной скандал с задержанием мужчины призывного возраста. В сети распространяются видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку.

Мы сообщали, что в Ужгороде военными насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. В военкомате уже отреагировали на такой инцидент.

Также мы писали, что семь работников Львовского областного ТЦК "мобилизовали" парковщика во Львове прямо с его рабочего места. Случилось это днем, 10 ноября.

Добавим, в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.

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