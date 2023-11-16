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Мобілізація силою — ДБР опитало свідків скандалу з ТЦК в Одесі

16 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мобілізація силою — ДБР опитало свідків скандалу з ТЦК в Одесі
Момент затримання чоловіка. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки та наразі вже допитала свідків подій.

Про це в етері національного телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. 

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За її словами, наразі триває робота за результатами опитування свідків та експертизою вилучених відеозаписів. 

"Тепер потрібно трохи часу, щоб це все проаналізувати. Далі уже слідство вирішуватиме, як продовжуватиметься розслідування — оголошенням підозри чи, можливо, можна обійтись без оголошення підозри", — сказала Сапьян.

Скандали з ТЦК

Також Сапьян зазначила, що ДБР розслідує понад 260 кримінальних справ щодо порушень у ТЦК та ВЛК. 

"На сьогодні відомо, що більше 20 обвинувальних актів перебувають в суді, там фігурують 35 осіб. Ну і загалом повідомлено про підозру майже 60 працівникам ТЦК", — зазначила радниця бюро розслідувань. 

Нагадаємо, цього тижня у мережі ширилися відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку. Випадок стався в одному зі спальних мікрорайонів Одеси. 

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