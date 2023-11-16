Мобилизация силой — ГБР опросило свидетелей скандала с ТЦК в Одессе

Момент задержания мужчины. Фото: скриншот

В Одессе разгорелся очередной скандал с задержанием мужчины призывного возраста. Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте также:

По ее словам, сейчас идет работа по результатам опроса свидетелей и экспертизой изъятых видеозаписей.

"Теперь нужно немного времени, чтобы это все проанализировать. Дальше уже следствие будет решать, как будет продолжаться расследование — объявлением подозрения или можно обойтись без объявления подозрения", — сказала Сапьян.

Скандалы с ТЦК

Также Сапьян отметила, что ГБР расследует более 260 уголовных дел по нарушениям в ТЦК и ВВК.

"На сегодняшний день известно, что более 20 обвинительных актов находятся в суде, там фигурируют 35 человек. Ну и в общей сложности сообщено о подозрении почти 60 работникам ТЦК", — отметила советница бюро расследований.

Напомним, на этой неделе в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.