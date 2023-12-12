Захищати державу має кожен — голова Одеського ТЦК про мобілізацію у спортзалах
Останнім часом Україною шириться тенденція, коли представники ТЦК видають повістки у спортивних залах та рекреаційних зонах. Станом на вчора ця "хвиля" дійшла й до Одеси.
Про те, чи законні такі дії представників центрів укомплектування під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів голова Одеського обласного ТЦК Олександр Охріменко.
За словами військового, у соціальних мережах шириться не зовсім правдива інформація і насправді представники ТЦК не порушують чинного законодавства країни під час воєнного стану.
"Щодо тих скандалів, які розповсюджують у соцмережах, по кожному випадку працюють окремо та проводять відповідні розбори. І в разі виявлення порушення усі необхідні міри приймаються", — сказав Охріменко.
Видача повісток у роздягальнях
Голова Одеського ОТЦК зазначив, що повістки можуть вручатися у будь-якому місці, де це дозволяє обстановка.
"Якщо десь і є певні порушення, то це може бути через те, що військовослужбовці не на достатньому рівні знають тонкощі чинного законодавства", — додав військовий.
Скандали з ТЦК
Нагадаємо, у мережі шириться чергове відео, як в Одесі працівники ТЦК вивели з маршрутного таксі чоловіків призовного віку для "постановки на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста.
Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.
Читайте Новини.LIVE!