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Захищати державу має кожен — голова Одеського ТЦК про мобілізацію у спортзалах

12 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Захищати державу має кожен — голова Одеського ТЦК про мобілізацію у спортзалах
Начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Останнім часом Україною шириться тенденція, коли представники ТЦК видають повістки у спортивних залах та рекреаційних зонах. Станом на вчора ця "хвиля" дійшла й до Одеси. 

Про те, чи законні такі дії представників центрів укомплектування під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів голова Одеського обласного ТЦК Олександр Охріменко. 

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За словами військового, у соціальних мережах шириться не зовсім правдива інформація і насправді представники ТЦК не порушують чинного законодавства країни під час воєнного стану.

"Щодо тих скандалів, які розповсюджують у соцмережах, по кожному випадку працюють окремо та проводять відповідні розбори. І в разі виявлення порушення усі необхідні міри приймаються", — сказав Охріменко. 

Видача повісток у роздягальнях

Голова Одеського ОТЦК зазначив, що повістки можуть вручатися у будь-якому місці, де це дозволяє обстановка.

"Якщо десь і є певні порушення, то це може бути через те, що військовослужбовці не на достатньому рівні знають тонкощі чинного законодавства", — додав військовий. 

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, у мережі шириться чергове відео, як в Одесі працівники ТЦК вивели з маршрутного таксі чоловіків призовного віку для "постановки на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста.  

Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали. 

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