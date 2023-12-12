Защищать государство должен каждый — глава Одесского ТЦК о мобилизации в спортзалах
В последнее время по Украине ширится тенденция, когда представители ТЦК издают повестки в спортивных залах и рекреационных зонах. На вчера эта "волна" дошла и до Одессы.
О том, законны ли такие действия представителей центров укомплектования во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса, рассказал председатель Одесского областного ТЦК Александр Охрименко.
По словам военного, в социальных сетях распространяется не совсем правдивая информация и на самом деле представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время военного положения.
"О тех скандалах, которые распространяют в соцсетях, по каждому случаю работают отдельно и проводят соответствующие разборы. И в случае выявления нарушения, все необходимые меры принимаются", — сказал Охрименко.
Выдача повесток в раздевалках
Глава Одесского ОТЦК отметил, что повестки могут вручаться в любом месте, где это позволяет обстановка.
"Если где-то и есть определенные нарушения, то это может быть потому, что военнослужащие не на достаточном уровне знают тонкости действующего законодательства", — добавил военный.
Скандалы из ТЦК
Напомним, в сети распространяется очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "постановки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.
Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.
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