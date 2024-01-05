Мужчина "забаррикадировался" в собственном авто — в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК

Военные остановили автомобиль. Фото: скриншот

В сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел у железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Предварительно известно, что мужчину на улице Среднефонтанской остановили правоохранители для вроде бы проверки документов. Когда водитель увидел военных, сразу заблокировал окна и двери автомобиля. Очевидцы сообщают, что это был рейд ТЦК. Чем закончился инцидент, пока неизвестно.

Кроме того, военные начали останавливать обнаружение мужчин и общественный электротранспорт.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что сетью распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Добавим, по сети ширится видео, на котором женщина в территориальном центре комплектования просит вернуть ей брата, которого военкомат забрал прямо с улицы. Сотрудники ТЦК пытались остановить съемку и выгнать ее на улицу.