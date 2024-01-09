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Рейды ТЦК в Одессе — военные снова остановили общественный транспорт

9 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рейды ТЦК в Одессе — военные снова остановили общественный транспорт
Правоохранители приостановили общественный транспорт. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

В Приморском районе работники ТЦК с помощью полиции остановили трамвай и вывели двух мужчин. Представились Приморским военкоматом, хотя показали только свой военный билет, выданный Приморским РТЦК.

Кроме того, подобные действия военных осложнили движение транспорта. Пока сколько именно "нашли" призывников, неизвестно.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что в сети распространяется новое видео с задержанием мужчин. Сотрудники ТЦК в одном из районов Одессы остановили троллейбус для проверки документов и выписки повесток.

Добавим, в сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел у железнодорожного вокзала в Одессе.

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