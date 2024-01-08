Працівники ТЦК зупинили тролейбус в Одесі
У мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж
Деталі інциденту
На одній з зупинок транспорту у Хаджибейському районі військовослужбовці зупинили тролейбус, чим ускладнили рух транспорту. На відео зафіксовано, як автівки ТЦК стали з обох боків електротранспорту та увійшли досередини з теками. Скільки саме "знайшли" призовників, невідомо.
Інші скандали з військовими в Одесі
Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент і зазначили, що такі дії є цілком законними.
Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.
Додамо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.
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