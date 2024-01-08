Працівники ТЦК зупинили тролейбус в Одесі

Військові зупинили тролейбус. Фото: скриншот

У мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж

Читайте також:

Деталі інциденту

На одній з зупинок транспорту у Хаджибейському районі військовослужбовці зупинили тролейбус, чим ускладнили рух транспорту. На відео зафіксовано, як автівки ТЦК стали з обох боків електротранспорту та увійшли досередини з теками. Скільки саме "знайшли" призовників, невідомо.

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент і зазначили, що такі дії є цілком законними.

Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.

Додамо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.