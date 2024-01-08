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Працівники ТЦК зупинили тролейбус в Одесі

8 січня 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Працівники ТЦК зупинили тролейбус в Одесі
Військові зупинили тролейбус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж

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Деталі інциденту

На одній з зупинок транспорту у Хаджибейському районі військовослужбовці зупинили тролейбус, чим ускладнили рух транспорту. На відео зафіксовано, як автівки ТЦК стали з обох боків електротранспорту та увійшли досередини з теками. Скільки саме "знайшли" призовників, невідомо. 

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент і зазначили, що такі дії є цілком законними. 

Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали. 

Додамо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.

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