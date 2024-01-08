Работники ТЦК остановили троллейбус в Одессе
В сети распространяется новое видео с задержанием мужчин. Сотрудники ТЦК в одном из районов Одессы остановили троллейбус для проверки документов и выписки повесток.
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Детали инцидента
На одной из остановок транспорта в Хаджибейском районе военнослужащие остановили троллейбус, чем усложнили движение транспорта. На видео зафиксировано, как авто ТЦК стали с обеих сторон электротранспорта и вошли внутрь с папками. Сколько именно "нашли" призывников, неизвестно.
Другие скандалы с военными в Одессе
Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.
Также мы писали, что сетью распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.
Добавим, в сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала в Одессе.
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