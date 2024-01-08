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Работники ТЦК остановили троллейбус в Одессе

8 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работники ТЦК остановили троллейбус в Одессе
Военные остановили троллейбус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети распространяется новое видео с задержанием мужчин. Сотрудники ТЦК в одном из районов Одессы остановили троллейбус для проверки документов и выписки повесток.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей

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Детали инцидента

На одной из остановок транспорта в Хаджибейском районе военнослужащие остановили троллейбус, чем усложнили движение транспорта. На видео зафиксировано, как авто ТЦК стали с обеих сторон электротранспорта и вошли внутрь с папками. Сколько именно "нашли" призывников, неизвестно.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что сетью распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Добавим, в сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала в Одессе.

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