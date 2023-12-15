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Затримали на хабарі — справу екссудді з Одещини направили до суду

15 грудня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затримали на хабарі — справу екссудді з Одещини направили до суду
Суддя Павло Доборов. Фото: Закон і бізнес
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі стосовно в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одещини. Йдеться про Павла Доброва, якого підозрюють у хабарництві у великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

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Деталі справи

За даними слідства, суддя просив 1 300 доларів від особи за прийняття рішення про забезпечення позову та видачу рішення про витребування документів у цивільній справі на її користь. 29 вересня його викрили при отриманні 50 000 гривень, 30 вересня йому повідомлено про підозру.

Яке покарання загрожує

Наразі екссуддя перебуває під вартою за фактом ч. 3 ст. 368 КК України. Зловмиснику загрожує до трьох років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрили заступника командира військової частини, якого підозрюють в отриманні хабаря. Чоловік брав грошове винагородження за не відправку на передову.

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Приморського районного суду. Йдеться про Іллю Лонського, якого підозрюють у отриманні хабаря. 

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