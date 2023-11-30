Справу одеського служителя Феміди скеровано до суду, — САП

Суддя Ілля Лонський. Фото: Слово і діло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Приморського районного суду. Йдеться про Іллю Лонського, якого підозрюють у отриманні хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі схеми

Суддя Лонський 19 червня отримав 2 тисячі доларів США від військовослужбовця за сприяння у справі.

Відомо, що оборудка грошей проходила через адвоката Євгена Берестового. Відповідно до узгоджених дій юрист мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику.

Яке покарання загрожує

Наразі до суду скеровано справу щодо правопорушників одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, на Одещині викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді. Чоловік брав хабарі від місцевих рибалок.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої складає майже 5 мільйонів гривень.