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Дело одесского служителя Фемиды направили в суд, — САП

30 ноября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесского служителя Фемиды направили в суд, — САП
Судья Илья Лонский. Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Приморского районного суда. Речь идет об Илье Лонском, подозреваемом в получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали схемы

Судья Лонский 19 июня получил 2 тысячи долларов США от военнослужащего за содействие по делу.

Известно, что сделка денег проходила через адвоката Евгения Берестового. В соответствии с согласованными действиями юрист должен был подстрекнуть военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику.

Какое наказание грозит

В настоящее время в суд направлено дело в отношении правонарушителей сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

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