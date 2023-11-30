Дело одесского служителя Фемиды направили в суд, — САП

Судья Илья Лонский. Фото: Слово и дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Приморского районного суда. Речь идет об Илье Лонском, подозреваемом в получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали схемы

Судья Лонский 19 июня получил 2 тысячи долларов США от военнослужащего за содействие по делу.

Известно, что сделка денег проходила через адвоката Евгения Берестового. В соответствии с согласованными действиями юрист должен был подстрекнуть военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику.

Какое наказание грозит

В настоящее время в суд направлено дело в отношении правонарушителей сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.