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Брав "данину" за не відправку на фронт — в Одесі затримали військового

15 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Брав "данину" за не відправку на фронт — в Одесі затримали військового
Поліцейські затримали військового. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили заступника командира військової частини, якого підозрюють в отриманні хабаря. Чоловік брав грошове винагородження за не відправку на передову.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Військовослужбовець вимагав у підлеглого хабар за невнесення його прізвища до списків військовослужбовців, які підлягають ротації у зону активних бойових дій. За таке "сприяння" він просив 15 тисяч гривень. 

Затримали правопорушника "на гарячому" під час отримання грошей. 

Яке покарання загрожує

Наразі військовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон. Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

Також ми писали, що фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

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