Брал "дань" за не отправку на фронт — в Одессе задержали военного

Полицейские задержали военного. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за не отправку на передовую.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Военнослужащий требовал у подчиненного взятку за невнесение его фамилии в списки военнослужащих, подлежащих ротации в зону активных боевых действий. За такое "содействие" он просил 15 тысяч гривен.

Задержали правонарушителя "на горячем" во время получения денег.

Какое наказание грозит

В настоящее время военному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали военного-взяточника, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.

Также мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.