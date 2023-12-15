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Перевозив ухилянтів за кордон — на Одещині затримали військового-хабарника

15 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Перевозив ухилянтів за кордон — на Одещині затримали військового-хабарника
Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: Спецпрокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон. Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. 

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Деталі схеми

Військовий наприкінці листопада, за неправомірну вигоду пообіцяв громадянину призовного віку посприяти у переправленні його за межі України, зокрема, надати документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. За свої послуги та терміновість він попросив 9 000 доларів США. Затримали підозрюваного під час отримання коштів.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка тримають під вартою з правом внесення застави у 402 000 доларів США. Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

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