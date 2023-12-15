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Перевозил ухилянтов за границу — на Одесчине задержали военного-взяточника

15 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Перевозил ухилянтов за границу — на Одесчине задержали военного-взяточника
Правоохранители задержали мужчину. Фото: Спецпрокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали военного-взяточника, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Детали схемы

Военный в конце ноября, за неправомерную выгоду пообещал гражданину призывного возраста помочь в переправке его за пределы Украины, в частности, предоставить документы о непригодности к военной службе и исключении из военного учета. За свои услуги и срочность он попросил 9000 долларов США. Задержали подозреваемого при получении средств.

Какое наказание грозит

Мужчину держат под стражей с правом внесения залога в 402 000 долларов США. Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.

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