Таксі до кордону — на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів

Правоохоронці затримали ухилянтів. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Мешканець Подільська Одеської області за вказівками спільника, особа якого наразі встановлюється, пообіцяв довезти до кордону групу чоловіків призовного віку і скоординувати їх подальший самостійний перехід до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. В обумовленому місці чоловік на автівці зустрів ухилянтів, після чого всі вирушили до державного кордону.

За свої послуги "перевізник" просив від 3,8 до 5 тисяч доларів США, які мав отримати після вдалого завершення "операції", проте плани правопорушників порушили прикордонники. Горе-бізнесмен намагався втекти від правоохоронців, проте за декілька днів його розшукали та затримали.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Ухилянтам, які намагалися перетнути кордон, загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу до 8 500 гривень. Слідство триває.

Інші схеми переправлення чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянти намагалися виїхати до Молдови з метою подальшого трансферу до країн ЄС.

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.