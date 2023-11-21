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Таксі до кордону — на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів

21 листопада 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Таксі до кордону — на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів
Правоохоронці затримали ухилянтів. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Мешканець Подільська Одеської області за вказівками спільника, особа якого наразі встановлюється, пообіцяв довезти до кордону групу чоловіків призовного віку і скоординувати їх подальший самостійний перехід до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. В обумовленому місці чоловік на автівці зустрів ухилянтів, після чого всі вирушили до державного кордону. 

За свої послуги "перевізник" просив від 3,8 до 5 тисяч доларів США, які мав отримати після вдалого завершення "операції", проте плани правопорушників порушили прикордонники. Горе-бізнесмен намагався втекти від правоохоронців, проте за декілька днів його розшукали та затримали.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув'язнення. 

Ухилянтам, які намагалися перетнути кордон, загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу до 8 500 гривень. Слідство триває. 

Інші схеми переправлення чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянти намагалися виїхати до Молдови з метою подальшого трансферу до країн ЄС. 

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.

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