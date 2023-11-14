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Таксі до Європи — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів

14 листопада 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Таксі до Європи — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів
СБУ затримали зловмисників. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі схеми

Зловмисники довозили своїх "клієнтів" до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку. Потенційних мобілізованих "бізнесмени" шукали в Інтернеті та пропонували свої послуги, за які просили розраховуватися криптовалютою. 

Відомо, що до складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців.

Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

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