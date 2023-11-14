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Такси в Европу — на Одесчине разоблачили схему переправки уклонистов

14 ноября 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Такси в Европу — на Одесчине разоблачили схему переправки уклонистов
СБУ задержали злоумышленников. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили международную преступную группировку, которая занималась нелегальными "перевозками" мужчин призывного возраста за границу. Горе-бизнесмены "прятали" уклонистов в автомобилях и переводили ночью в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Злоумышленники довозили своих "клиентов" до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу по лесным тропам или понтонам через реку. Потенциальных мобилизованных "бизнесменов" искали в Интернете и предлагали свои услуги, за которые просили рассчитываться криптовалютой.

Известно, что в состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев.

Стоимость таких "услуг" составила 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.

Напомним, что в Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

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