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Зайвий пасажир у вантажівці — на Одещині затримали ухилянта

7 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зайвий пасажир у вантажівці — на Одещині затримали ухилянта
Прикордонники на посту. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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За інформацією прикордонників, чоловік намагався перетнути кордон у вантажівці на транзитній ділянці дороги Одеса — Рені. Проте під час огляду автівки прикордонниками було виявлено "зайвого" пасажира, який ховався від контролю.

Яке покарання загрожує

Ухилянту повідомили про адміністративну відповідальність за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Йому загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації. За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку. 

Додамо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило нову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Місцевий правоохоронець допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. 

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