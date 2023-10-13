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"Нічні туристи": на Одещині затримали чергових ухилянтів

13 жовтня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чергових ухилянтів
Чоловіків затримали прикордонники. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

На порушників державного кордону складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровані до суду.

Скільки затримали ухилянтів за тиждень

В Ізмаїльському районі за минулий тиждень перетнули кордон намагалися 6 чоловіків призовного віку. Затримання відбувались у нічний час. В одному з випадків виявити правопорушників допоміг службовий собака, в решті — тепловізори.

Нагадаємо, в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку. 

Також ми писали, що в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

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