Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Намагалися втікти до Молдови: на Одещині затримали 10 ухилянтів arrow

Намагалися втікти до Молдови: на Одещині затримали 10 ухилянтів

5 жовтня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали 10 ухилянтів
Ухилянтів затримали на кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Спроба втечі в Ізмаїльському районі

За інформацією прикордонників, втікти намагалися 10 громадян України з різних регіонів, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Рівненської областей. Виявити усіх правопорушників вдалося завдяки тепловізору. 

Окрім того, оперативники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали трьох чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови. Мешканці Запорізької, Чернігівської та Одеської областей спочатку приїхали до населеного пункту, недалеко від кордону та чекали нагоди його перетнути. Проте чоловіків затримали правоохоронці. 

Що чекає на ухилянтів

На всіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Також перевіряється інформація в РТЦК та СП відносно кожної особи. Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб. 

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз