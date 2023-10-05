На Одещині затримали 10 ухилянтів

Ухилянтів затримали на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За інформацією прикордонників, втікти намагалися 10 громадян України з різних регіонів, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Рівненської областей. Виявити усіх правопорушників вдалося завдяки тепловізору.

Окрім того, оперативники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали трьох чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови. Мешканці Запорізької, Чернігівської та Одеської областей спочатку приїхали до населеного пункту, недалеко від кордону та чекали нагоди його перетнути. Проте чоловіків затримали правоохоронці.

Що чекає на ухилянтів

На всіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Також перевіряється інформація в РТЦК та СП відносно кожної особи. Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку.