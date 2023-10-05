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Пытались бежать в Молдову: в Одесской области задержали 10 уклонистов

5 октября 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали 10 ухилянцев
Уклонистов задержали на границе. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пограничники Одесской области ночью 5 октября задержали нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались нелегально попасть в Молдову, минуя пропускные пункты.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По информации пограничников, бегства пытались 10 граждан Украины из разных регионов, в частности Донецкой, Днепропетровской и Ровенской областей. Выявить всех правонарушителей удалось благодаря тепловизору.

Кроме того, оперативники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали троих мужчин, которые намеревались попасть в Молдову. Жители Запорожской, Черниговской и Одесской областей сначала приехали в населенный пункт, недалеко от границы и ждали возможности пересечь ее. Однако мужчин задержали правоохранители.

Что ждет уклонистов

На всех задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Также проверяется информация в РТЦК и СП в отношении каждого человека. Им грозит пребывание под стражей до 15 дней.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В целом не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.

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