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"Екскурсія" до Румунії за 11 тисяч доларів: на Одещині затримали ухилянтів

5 жовтня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали ухилянтів
Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: Одеський Прикордонний Загін
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомили в Одеському Прикордонному Загоні. 

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За інформацією прикордонників, організував схему втечі громадянин Сирії. Він, маючи в Україні статус особи без громадянства, підшукував охочих покинути нашу країну серед кола своїх знайомих. Для більш ефективного функціонування свого "бізнесу" чоловік долучив спільника, який надавав консультації військовозобов’язаним з деталізацію дій для подальшої легалізації в одній з країн ЄС.

Затримати "гіда до кордону" вдалося під час спроби переправлення чергової партії ухилянтів. Вартість такого трансферу військовозобов’язаному коштувала 11 тисяч доларів.

Яке покарання загрожує

Наразі організатора каналу затримано в порядку ст. 208 КПК, оголошено підозру за ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення через державний кордон України". Йому загрожує ув'язнення до 9 років.

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Крім того, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

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