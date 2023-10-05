Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Экскурсия" в Румынию за 11 тысяч долларов: на Одесчине задержали уклонистов arrow

"Экскурсия" в Румынию за 11 тысяч долларов: на Одесчине задержали уклонистов

5 октября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали ухилянцев
Пограничники задержали уклонистов. Фото: Одесский Пограничный Отряд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачен канал переправки военнообязанных через границу. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

Читайте также:

По информации пограничников, организовал схему бегства гражданин Сирии. Он, имея в Украине статус личности без гражданства, подыскивал желающих покинуть нашу страну среди своих знакомых. Для более эффективного функционирования своего "бизнеса" мужчина приобщил сообщника, который предоставлял консультации военнообязанным с детализацией действий для дальнейшей легализации в одной из стран ЕС.

Задержать "гида до границы" удалось при попытке переправки очередной партии уклонистов. Стоимость такого военнообязанного трансфера стоила 11 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

В настоящее время организатор канала задержан в порядке ст. 208 УПК, объявлено подозрение по ч.3 ст. 332 УК "Незаконная переправка через государственную границу Украины". Ему грозит заключение до 9 лет.

Незаконное пересечение границы

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Кроме того, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз