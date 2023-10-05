В Одесской области задержали ухилянцев

Пограничники задержали уклонистов. Фото: Одесский Пограничный Отряд

В Одесской области разоблачен канал переправки военнообязанных через границу. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

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По информации пограничников, организовал схему бегства гражданин Сирии. Он, имея в Украине статус личности без гражданства, подыскивал желающих покинуть нашу страну среди своих знакомых. Для более эффективного функционирования своего "бизнеса" мужчина приобщил сообщника, который предоставлял консультации военнообязанным с детализацией действий для дальнейшей легализации в одной из стран ЕС.

Задержать "гида до границы" удалось при попытке переправки очередной партии уклонистов. Стоимость такого военнообязанного трансфера стоила 11 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

В настоящее время организатор канала задержан в порядке ст. 208 УПК, объявлено подозрение по ч.3 ст. 332 УК "Незаконная переправка через государственную границу Украины". Ему грозит заключение до 9 лет.

Незаконное пересечение границы

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Кроме того, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.