На Одещині затримали прикордонника

У затриманого вилучили гроші. Фото: СП у сфері оборони південного регіону

В Одеській області на шахрайській схемі викрили прикордонника, який допомагав виїхати за кордон чоловікам призовного віку. За свої послуги посадова особа отримувала 10 тисяч доларів США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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Деталі схеми

За інформацією відомства, у вересні 2023 року підозрюваний працівник ДПСУ вимагав від чоловіка призовного віку гроші за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону України. Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабаря.

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 501 908 грн та відсторонено від посади. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство триває.

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Крім того, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.