В Одесской области задержали пограничника

У задержанного изъяли деньги. Фото: СП в сфере обороны южного региона

В Одесской области на мошеннической схеме разоблачили пограничника, который помогал уехать за границу мужчинам призывного возраста. За свои услуги должностное лицо получало 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Детали схемы

По информации ведомства, в сентябре 2023 года подозреваемый работник ГНСУ требовал от мужчины призывного возраста деньги за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы Украины. Мужчину задержали "на горячем" во время получения очередной взятки.

Какое наказание грозит

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 501 908 грн и отстранены от занимаемой должности. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Незаконное пересечение границы

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Кроме того, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.