Ховались у вантажівці: на Одещині затримали шістьох ухилянтів

Прикордонники виявили ухилянтів. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники Подільського та Білгород-Дністровського загонів перешкодили спробі незаконної переправи групи громадян України через державний кордон. Інцидент стався на транзитній ділянці дороги "Маяки – Удобне".

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час огляду вантажівки в причепі було виявлено шістьох громадян України. З’ясувалося, що ці особи, які підлягають призову, вирішили незаконно потрапити до Молдови. Вони звернулися до так званих "перевізників", яких знайшли через закритий телеграм-канал. Щоб реалізувати свій план, ухилянти прибули до Одеси, де їх зустріли та приховали в причепі вантажного автомобіля, який був супроводжуваний організатором на легковому автомобілі.

Попри всі незручності подорожі, кінцева вартість цього незаконного перетину кордону мала становити від 4000 до 5000 доларів США.

Наразі розпочато провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України, "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відносно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено адміністративні протоколи згідно зі статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України".

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.